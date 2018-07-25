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Президент Венесуэлы призвал к активизации военного сотрудничества с Россией
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Президент Венесуэлы призвал к активизации военного сотрудничества с Россией 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с призывом к активизации сотрудничества в военной сфере с РФ, Китаем, Турцией и Ираном, сообщает портал Ultimas Noticias.
"Мы должны приложить усилия, чтобы активизировать военное сотрудничество с мировыми военными державами — Россией и Китаем. С дружественными странами, имеющими большие возможности в военной сфере — Турцией и Ираном, для того, чтобы укрепить морскую и подводную оборону, комплексную ракетную оборону вод Венесуэлы", — заявил Мадуро во время парада по случаю празднования 235-й годовщины со дня рождения национального героя Симона Боливара.
Ранее в ходе визита в Москву министр обороны Венесуэлы генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес заявил РИА Новости, что Каракас заинтересован во взаимодействии с Москвой в вопросе передачи военных технологий, при этом он не исключил покупку вооружения.
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