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На пленэре в Черемушках нарисовали город будущего
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На пленэре в Черемушках нарисовали город будущего 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
На открытой площадке перед центральным входом в центр культуры и искусства «Меридиан» состоялся второй Московский пленэр, посвященный «Городу будущего». Мероприятие также прошло в Южном Бутове на бульваре Адмирала Ушакова и в культурном центре «Вдохновение».
Концепция второго Московского пленэра — это некий урбанистический диалог, в котором горожане говорили на языке цветов и линий, изображая уже существующие пейзажи и объекты Москвы вместе с пока еще воображаемыми. Мероприятие объединило более сотни талантливых горожан, которым предоставили мольберты и все необходимое. Москвичей научили работать с разными материалами и в разных техниках: карандашный набросок, акварель, коллаж. В работах приветствовались сюрреализм, конструктивизм и футуризм.
«Можно с полной уверенностью сказать, что организаторы и участники пленэра в ЦКИ «Меридиан» вдохнули новую жизнь в слово «пленэр», ведь они попытались не просто изобразить окружающий мир, но и детально проработать собственное видение того, каким этот мир может стать», — добавляет пресс-служба центра.
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