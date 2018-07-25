На пленэре в Черемушках нарисовали город будущего

На открытой площадке перед центральным входом в центр культуры и искусства «Меридиан» состоялся второй Московский пленэр, посвященный «Городу будущего». Мероприятие также прошло в Южном Бутове на бульваре Адмирала Ушакова и в культурном центре «Вдохновение».

Концепция второго Московского пленэра — это некий урбанистический диалог, в котором горожане говорили на языке цветов и линий, изображая уже существующие пейзажи и объекты Москвы вместе с пока еще воображаемыми. Мероприятие объединило более сотни талантливых горожан, которым предоставили мольберты и все необходимое. Москвичей научили работать с разными материалами и в разных техниках: карандашный набросок, акварель, коллаж. В работах приветствовались сюрреализм, конструктивизм и футуризм.

«Можно с полной уверенностью сказать, что организаторы и участники пленэра в ЦКИ «Меридиан» вдохнули новую жизнь в слово «пленэр», ведь они попытались не просто изобразить окружающий мир, но и детально проработать собственное видение того, каким этот мир может стать», — добавляет пресс-служба центра.