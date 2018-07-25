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ГД приняла закон о маркировке и господдержке органических сельхозпродуктов
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ГД приняла закон о маркировке и господдержке органических сельхозпродуктов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон об органической сельскохозяйственной продукции, предусматривающий специальную маркировку такой продукции и государственную поддержку ее производителей.
Документ определяет как органическую экологически чистую сельхозпродукцию (сырье и продовольствие), производство которой соответствует установленным требованиям. Так, при производстве органической продукции запрещается применять агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и откорма животных, гормональные препараты, за исключением тех, что разрешены национальными, межгосударственными и международными стандартами в данной сфере.
Закон также содержит запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной инженерии, ионизирующего излучения; использование гидропонного метода выращивания растений. Запрещается использование упаковки, потребительской и транспортной тары, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе с использованием поливинилхлорида.
Производство органической продукции должно быть обособлено от производства неорганической продукции, а сведения о производителях и видах производимой ими органической продукции будут содержаться в едином госреестре. Подтверждение соответствия производства органической продукции действующим стандартам будет добровольным, но только после него производители будут вправе маркировать тару надписями и знаками единого образца о принадлежности продукции к органической.
Проект закона был разработан правительством во исполнение поручения президента. Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года. При этом размещать маркировку на упаковке органической продукции, произведенной в переходный период, запрещается.
"Выбирая чистые продукты, потребители рассчитывают на определенный уровень их качества. Поэтому сегодня депутаты приняли закон, который обеспечивает контроль качества продукции и максимальное информирование потребителей о ней", — заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что устанавливаются требования для маркировки продуктов как биологически чистых и создается единый госреестр. «Это вытеснит недобросовестных участников рынка и положительно скажется на качестве продукции», — считает спикер.
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