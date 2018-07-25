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Полицейские Екатеринбурга изучают сомнительные сделки омского министра
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Полицейские Екатеринбурга изучают сомнительные сделки омского министра 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Ресурсоснабжающая компания «Т Плюс» стала пострадавшей в деле о причинении имущественного ущерба. Отделом № 5 СУ УМВД РФ по Екатеринбургу расследуется уголовное дело по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием». Возбуждено оно в отношении неустановленных лиц, действовавших от имени ООО «УК „Чистая Зеленая Роща“. Об этом сообщает РБК.
Потерпевшим по делу стало ПАО „Т Плюс“ — компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Изданию в ресурсоснабжающей организации пояснили, что управляющая компания, собиравшая шесть лет деньги с населения, не в полном объеме расплачивалась за тепловую энергию. Долги перед энергетиками „Чистая Зеленая Роща“ накопила, „уйдя“ в 2016 году в процедуру банкротства. Согласно последнему отчету арбитражного управляющего, долг перед „Т Плюс“ превысил восемь миллионов рублей.
Издание сообщает, что завершая процедуру наблюдения, арбитражный управляющий компании Антон Федорец в своем отчете указал на сомнительность некоторых сделок „Чистой Зеленой Рощи“. К примеру, арбитражем уже признаны недействительными платежи УК в пользу ООО „ПромЭнергоСбыт“ на 801 тыс. руб. Но самым значительными являются суммы, перечисленные ООО „Энтар“ — за три года 18,9 млн руб. Также ООО „Хаус-Мастер“ перечислено более 3,7 млн руб.
— Два эти юрлица объединяют контролирующие их субъекты: гендиректором и стопроцентным собственником „Энтар“ был Илья Лобов. В 2016 году работа компании была прекращена, ликвидатором стал Александр Федорович Караваев. Его супруга Ольга Караваева была директором „Хаус-Мастер“, который также был ликвидирован, — пишет издание.
ООО „Энтар“ уже ликвидировано и исключено из реестра, поэтому возможным способом защиты прав и интересов кредиторов должника по ущербу, причиненному действиями взаимосвязанной группы лиц, может являться привлечение тех, кто контролировал эти компании. В частности, и Илью Лобова, который не так давно стал министром природных ресурсов и экологии Омской области. Он, напомним, переехал к нам из Екатеринбурга.
Сейчас арбитражным управляющим ООО „УК „Чистая Зеленая Роща“ является Павел Розенталь. Сам Антон Федорец “Омск Здесь» комментировать выводы своего отчета не стал, сославшись на то, что в компании назначено новое должностное лицо, ведущее процедуру банкротства.
— Источники, близкие к правоохранительным органам, сообщают, что рассматривается версия выведения средств из УК для финансирования избирательной кампании "эсеров". За региональную предвыборную кампанию партии в 2015 году отвечал Александр Бурков (врио губернатора Омской области), и по ее итогам «Справедливая Россия» стала одним из фаворитов госдумской кампании в 2016 году, — сообщил РБК.
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