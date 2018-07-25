Центр компьютерной томографии в доме на Зелинского закрыли из-мощного рентгеновского аппарата

Роспотребнадзор проверил медицинский центр и нашел серьезные нарушения

Жильцы 16-этажного дома на улице Николая Зелинского пожаловались в Роспотребнадзор на соседство с кабинетом компьютерной томографии. Специалисты провели административное расследование и выяснили, что опасения тюменцев были не напрасны. Параметры используемого рентгеновского оборудования оказались недопустимыми для размещения и использования в жилых зданиях.

— Представители ООО «Империя» нарушили санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений. Предприниматели оказывали медицинские услуги в рентгеновском кабинете (центр компьютерной томографии), который находится на первом этаже многоквартирного дома смежно с жилыми помещениями. Санитарно-эпидемическое заключение на медицинскую деятельность по рентгенологии для работы по вышеуказанному адресу организации не выдавалось, — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Размещать в жилых домах непосредственно по соседству с квартирами можно только рентгеновские аппараты, которые используются в стоматологии. Оборудование, используемое в кабинете компьютерной томографии, оказалось в пять раз мощнее разрешенных норм. В ходе судебного разбирательства было установлено, что на втором этаже — прямо над медицинским центром — находится жилая квартира. В итоге кабинет компьютерной томографии закрыли на 60 суток. За это время владельцы должны устранить нарушения.