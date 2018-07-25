Ещё
Центр компьютерной томографии в доме на Зелинского закрыли из-мощного рентгеновского аппарата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр компьютерной томографии в доме на Зелинского закрыли из-мощного рентгеновского аппарата 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Роспотребнадзор проверил медицинский центр и нашел серьезные нарушения
Жильцы 16-этажного дома на улице Николая Зелинского пожаловались в Роспотребнадзор на соседство с кабинетом компьютерной томографии. Специалисты провели административное расследование и выяснили, что опасения тюменцев были не напрасны. Параметры используемого рентгеновского оборудования оказались недопустимыми для размещения и использования в жилых зданиях.
— Представители ООО «Империя» нарушили санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений. Предприниматели оказывали медицинские услуги в рентгеновском кабинете (центр компьютерной томографии), который находится на первом этаже многоквартирного дома смежно с жилыми помещениями. Санитарно-эпидемическое заключение на медицинскую деятельность по рентгенологии для работы по вышеуказанному адресу организации не выдавалось, — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Размещать в жилых домах непосредственно по соседству с квартирами можно только рентгеновские аппараты, которые используются в стоматологии. Оборудование, используемое в кабинете компьютерной томографии, оказалось в пять раз мощнее разрешенных норм. В ходе судебного разбирательства было установлено, что на втором этаже — прямо над медицинским центром — находится жилая квартира. В итоге кабинет компьютерной томографии закрыли на 60 суток. За это время владельцы должны устранить нарушения.
72.ru: последние новости
Самое длительное за последние 100 лет лунное затмение тюменцы увидят без телескопа и бинокля В Новый год тюменцы смогут отдохнуть 10 дней, а на майские праздники — 9 В Тюмени стартует пятый этап опрессовок: публикуем список улиц, где две недели не будет горячей воды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом166
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина224
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2912
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение