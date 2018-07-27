Ещё
Свет будут отключать в домах ряда улиц Ростова-на-Дону 30-31 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свет будут отключать в домах ряда улиц Ростова-на-Дону 30-31 июля 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации, размещенной на сайте АО «Донэнерго», 30 июля с 9.00 до 13.00 света не будет в ряде домов на проспекте Коммунистическом и улице Прогрессивной, с 9.30 до 15.30 — на улицах Города Волос, Журавлева, Красноармейской, Лермонтовской, Тельмана и в переулке Крепостном, с 9.00 до 17.00 — на улицах 12-го Февраля, Курганной, Маркова, Мечникова, Пестеля, Пирамидной, Раевского, Турксибской и в переулке Псковском.
31 июля с 9.00 до 17.00 отключения запланированы на улицах 2-й Володарского, Калиновской, Кулагина, Литвинова, Нансена, Сельской, а также в переулках Обуховском и Партизанском.
С 9.00 до 18.00 свет отключат по ряду адресов на улицах Войкова, Набережной, Портовой, Судостроительной, Циолковского, а также в переулках Аэроклубовском, Корабельном и 4-м Поселковом.
Причина неудобств — проведение работ на подстанциях с целью исключения аварийных ситуаций.
АиФ Ростов: последние новости
В какое время можно увидеть лунное затмение 27 июля 2018 года? Правда, что на Дону появились ядовитые пауки – каракурты? Кирпичный король или плут? Как вёл дела донской заводчик Плугатырёв
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий471
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя63
Кобзон находится в реанимации17
В России взлетят цены на ЖКХ680
В Крыму нашли ядерное оружие105
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Наука
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение