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В Воронеже рабочий плавал в луже, чтобы расчистить ливнёвку: видео появилось в сети
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В Воронеже рабочий плавал в луже, чтобы расчистить ливнёвку: видео появилось в сети 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Ролик сняли на улице Космонавтов. В Воронеже рабочему пришлось буквально плавать в луже на улице Космонавтов, которая образовалась после сильнейшего ливня. Вероятнее всего, мужчина пытался очистить забившуюся решётку ливнеприёмника, пояснили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии в среду, 25 июля. Потоки воды после проливного дождя и сильного ветра несли с собой по улицам ветки деревьев и мусор. И, вероятнее всего, именно они и забили решётку, из-за чего вода не могла уйти в ливнёвку. Рабочий пытался спасти утонувшую улицу с помощью лопаты. Видео — «Настоящий Воронеж»
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