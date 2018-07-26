Госдума приняла закон о борьбе с самовольными постройками

Депутаты внесли поправки в первую часть Гражданского кодекса. Ими дается определение самовольных построек, вводятся и конкретизируются основания для их сноса, а также предусматривается — как мера дополнительного обеспечения — принудительное изъятие земельных участков в случаях невыполнения решений о ликвидации незаконного самостроя.

Если собственник объекта, отмечал глава комитета, не знал и не мог знать о действии установленных ограничений по использованию земельного участка (например, о нарушении расстояний до трубопроводов), действовал добросовестно, осуществляя строительство, получил необходимые разрешения, при этом в публичном доступе (в ЕГРН) сведений о зоне нет, тогда объект не будет являться самовольной постройкой.

Условия сноса и требования к постройкам

Крашенинников добавил, что законопроектом в отношении постройки, признанной самовольной, вводится механизм приведения ее в соответствие с установленными требованиями либо на основании решения органа местного самоуправления, если объект находится в охранной зоне или нет разрешения правоустанавливающих документов, либо на основании решения суда. Сейчас, согласно действующим нормам, такая постройка должна быть снесена в течение определенного срока — от трех месяцев до года. После принятия законопроекта у правообладателя появится возможность привести самовольную постройку в соответствие с установленными требованиями — на это отводится срок от шести месяцев до трех лет. В результате на такую постройку может быть оформлено право собственности.

Теперь решение о сносе принимается, если постройку невозможно привести в соответствие с установленными требованиями. При этом, по словам Крашенинникова, в порядке сноса самовольных построек сужаются полномочия органов местного самоуправления (МСУ) и повышаются гарантии судебной защиты граждан.

Таким образом, устанавливается, что самовольная постройка может быть снесена только в судебном порядке, а не по решению органа местного самоуправления, в случаях если право собственности на постройку зарегистрировано в ЕГРН, если постройка является жилым домом, в том числе многоквартирным, садовым домом, если постройка создана до вступления в силу Градостроительного кодекса 1998 года, Земельного кодекса 2001 года и отсутствуют необходимые документы на объект, на землю.

Кроме того, ко второму чтению, пояснял Крашенинников, в целях усиления защиты права частной собственности и гарантий права на судебную защиту были ограничены случаи, в которых может применяться административный снос. В дополнение к существующим запретам для органов МСУ вводится запрет на административный снос на частных землях, за исключением если сохранение самовольного строения, возведенного на частной земле, создает угрозу жизни и здоровью граждан.

"Дачная амнистия" и изъятие земли

В качестве мер противодействия недобросовестным застройщикам закон предусматривает механизм принудительного изъятия земельного участка у собственника, который не исполнил требование о сносе самовольной постройки в установленный срок.

Новым законом также вводятся дополнительные гарантии от сноса тем, кто оформил права на объект по «дачной амнистии». Для тех лиц, подчеркивал глава думского комитета, у которых жилье зарегистрировано в ЕГРН, в том числе по «дачной амнистии», признание постройки самовольной не допускается, если у собственника объекта есть права на землю и объект соответствует необходимым для строительства параметрам (не нарушает предельно допустимые параметры строительства, установленные федеральными законами). То есть при отсутствии разрешения на строительство или при нахождении в зоне с особыми условиями объект не может быть признан самовольным. Если режим зоны не допускает нахождение такого объекта, то он может быть снесен, но не как самовольная постройка, а с возмещением убытков.

Предложенные законом меры позволят сделать механизм признания построек самовольными более объективным, а также усовершенствовать меры противодействия самовольному строительству, устанавливая при этом дополнительную защиту прав граждан и юридических лиц на недвижимое имущество, считает глава комитета.