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Челябинских стоматологов заподозрили в завышении цен на обезболивающие
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Челябинских стоматологов заподозрили в завышении цен на обезболивающие 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Челябинское УФАС разбирается в ситуации с обезболивающими уколами в медицинских учреждениях города. В ведомство поступают жалобы от южноуральцев на неправомерные поборы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
По закону, объясняют в антимонопольной службе, пациент имеет право на обезболивающий укол бесплатно — в рамках обязательного медицинского страхования. Это стандартный лидокаин. И только если человек хочет иное средство, платит за него. Но, при этом, как заявили в УФАС, медики берут 200-400 рублей. Хотя должны взимать деньги исключительно за препарат — это 50-60 рублей. За укол, шприц и работу врачей люди платить не обязаны.
Причем, если у пациента есть аллергия на лидокаин, другой препарат ему все равно должны поставить бесплатно. По обращениям граждан УФАС проводит расследование. Смотрите также: https://www.cheltv.ru/ufas-benzin-dorozhaet-obosnovanno-anesteziya-v-stomatologiyah-net/
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