В ЛДПР предложили усилить контроль за сотрудниками тюрем

"Хорошо бы еще расширить полномочия по надзору за теми, кто следит за заключенными, чтобы их не пытали и не убивали", — сказал Жириновский журналистам в среду.

Политик пояснил, что, по его мнению, сейчас существует также «проблема плохих кадров, которые назначены управлять системой ФСИН ».