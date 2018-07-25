Ещё
Ботнет Hide ‘N Seek атакует «умные» дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ботнет Hide ‘N Seek атакует «умные» дома 

SecurityLab.ru 1 час назад
Ботнет Hide ‘N Seek эксплуатирует уязвимости в решениях для домашней автоматизации HomeMatic Central CCU2, расширяя список подключенных к нему устройств, сообщили исследователи сетевой безопасности из компании Fortinet.
Обнаруженный в январе текущего года ботнет изначально атаковал домашние маршрутизаторы и IP-камеры, а также имел децентрализованную одноранговую архитектуру. К маю вредоносная программа заразила более 90 тыс. устройств.
Ранее в этом месяце специалисты из NetLab Qihoo 360 обнаружили, что вредоносное ПО включало в себя эксплоиты для уязвимостей в web-камерах AVTECH и маршрутизаторах Cisco Linksys, а также серверах баз данных OrientDB и CouchDB.
По словам исследователей из Fortinet, последняя версия вредоносного ПО включает 9 эксплоитов, в том числе для уязвимости в системе управления умным домом HomeMatic Central CCU2, позволяющей удаленно выполнить код. HomeMatic является поставщиком устройств для домашней автоматизации от немецкого производителя eQ-3. Ботнет нацелен на центральный элемент системы, который обеспечивает контроль, мониторинг и параметры конфигурации для всех устройств HomeMatic.
Эксплоит был добавлен менее чем через неделю после того, как появился в свободном доступе. Hide 'N Seek также эксплуатирует уязвимость в устройствах Belkin NetCam.
«Hide 'N Seek агрессивно добавляет эксплоиты и атакует все больше платформ и устройств для увеличения области распространения. Использование свежих эксплоитов увеличивает вероятность того, что он первым заразит уязвимые устройства, — отметили специалисты.
SecurityLab.ru: последние новости
Почти 500 млн IoT-устройств уязвимы к атакам DNS rebinding Oracle исправила 334 уязвимости в своих продуктах Cisco устранила серьезные уязвимости в решениях Policy Suite и SD-WAN
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом171
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина229
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны241
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2913
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение