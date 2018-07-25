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Дмитрий Чернышевский: «Власть должна перестать быть кормушкой»
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Дмитрий Чернышевский: «Власть должна перестать быть кормушкой» 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Областная прокуратура на очередное заседание областной Думы вынесла законопроект, запрещающий народным избранникам иметь помощников, работающих по трудовому договору, состоящих в близком родстве или свойстве (родители, супруг (супруга), дети, братья, сестры). Напомним, данная инициатива не встретила горячей поддержки со стороны парламентариев при обсуждении на заседании думского комитета.
«Нам сообщили, что в других регионах уже приняли такие законы, — выступила зампред регпаламента Ольга Алимова. — Мы промониторили, что таких регионов всего два. То есть мы хотим занять призовое место и стать третьими?».
Заместитель облпрокурора Александр Галузин пояснил, проверка выявила наличие родственников-помощников, что противоречит федеральному законодательству. Этим и обусловлено принятие данного законопроекта.
«А в прошлые годы чем занимались, почему только сейчас проснулись, или раньше эти помощники не работали?», — поинтересовался облдеп Николай Семенец.
По словам Галузина, подобные проверки начали проводить недавно, причем и в других регионах страны.
«Федеральный центр нам транслирует сигнал — власть должна перестать быть кормушкой, и стать службой, когда надо лямку тянуть, а не извлекать какие-то выгоды, — вступился за прокуратуру народный избранник Дмитрий Чернышевский, который после внесения данного законопроекта уволил из помощников свою жену. — Об этом свидетельствуют и другие примеры. Мы знаем что недавно министр потерял должность, из-за того что поспал не на том месте в машине».
Депутат Александр Анидалов обратил внимание прокуратуры на тот факт, что депутаты принимают решения по вопросам, которые каким-либо образом касаются их интересов. Например, парламентарии от транспортного бизнеса по транспортным вопросам, депутаты-строители — по строительным вопросам.
«Почему прокуратура не принимает это во внимание?», — поинтересовался Анидалов. Однако его вопрос остался без ответа.
«У депутата пять помощников с общей зарплатой в 75 тысяч рублей, то есть по 15 тысяч рублей на каждого, — снова взяла слово Алимова. — При этом им необходимо курировать 10 муниципалитетов. Они — пахари. В тоже время почему-то прокуратура закрывает глаза на кумоство в районах, что весьма распространено».
По итогам обсуждения народные избранники приняли данный законопроект к рассмотрению.
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