Омичей в День военно-морского флота накормят макаронами по-флотски

Омске 29 июля ветераны военно-морского в свой праздник соберутся на набережной Тухачевского за Омской крепостью.

Как сообщает портал регионального правительства, праздник начнётся в 11:00 с выноса Государственного флага РФ , андреевского флага и военно-морского флага СССР. После торжественных речей гостей праздника развлекут показательными выступлениями сборной области по водно-моторному спорту и концертом творческих коллективов.

Омичи будут перетягивать канат и угощаться макаронами по-флотски.

Напомним, День ВМФ в Омске будет отмечаться 79-й раз.