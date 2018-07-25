Омичей в День военно-морского флота накормят макаронами по-флотски 

В Омске 29 июля ветераны военно-морского в свой праздник соберутся на набережной Тухачевского за Омской крепостью.
Как сообщает портал регионального правительства, праздник начнётся в 11:00 с выноса Государственного флага РФ, андреевского флага и военно-морского флага СССР. После торжественных речей гостей праздника развлекут показательными выступлениями сборной области по водно-моторному спорту и концертом творческих коллективов.
Омичи будут перетягивать канат и угощаться макаронами по-флотски.
Напомним, День ВМФ в Омске будет отмечаться 79-й раз.