«Кусок радуги застрял в туче»: ярославцы обсуждают необычное небесное явление

Радужное пятно на тучах ярославцы могли увидеть вчера около половины девятого вечера

Вчера вечером ярославцы наблюдали в небе над городом необычное явление. Люди фотографировали разноцветный эффект и высказывали разные версии.

— Это маленький кусочек радуги, просто он застрял в тучах, — говорили одни.

— Скорее всего, это северное сияние, только не как на севере, а маленькое, — говорили другие.

Сегодня специалисты объяснили, что же это было на самом деле.

— Это оптическое явление преломления и отражения солнечного света в капельках воды, — объяснила заведующая методическим отделом ярославского Центра имени Терешковой Екатерина Тихомирова . — При этом капли находятся в небольшой области, именно поэтому только там и наблюдается радуга.

Ещё одно небесное явление обсуждали накануне ярославцы в социальных сетях.