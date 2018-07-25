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«Кусок радуги застрял в туче»: ярославцы обсуждают необычное небесное явление
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«Кусок радуги застрял в туче»: ярославцы обсуждают необычное небесное явление 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Радужное пятно на тучах ярославцы могли увидеть вчера около половины девятого вечера
Вчера вечером ярославцы наблюдали в небе над городом необычное явление. Люди фотографировали разноцветный эффект и высказывали разные версии.
— Это маленький кусочек радуги, просто он застрял в тучах, — говорили одни.
— Скорее всего, это северное сияние, только не как на севере, а маленькое, — говорили другие.
Сегодня специалисты объяснили, что же это было на самом деле.
— Это оптическое явление преломления и отражения солнечного света в капельках воды, — объяснила заведующая методическим отделом ярославского Центра имени Терешковой Екатерина Тихомирова. — При этом капли находятся в небольшой области, именно поэтому только там и наблюдается радуга.
Ещё одно небесное явление обсуждали накануне ярославцы в социальных сетях.
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