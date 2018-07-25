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Костромичей в День города приглашают на День Халвы
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Костромичей в День города приглашают на День Халвы 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
11 августа, в День города, Совкомбанк приглашает костромичей на особый праздник, узнал KOSTROMA.TODAY. Горожан приглашают в Ботниковский сквер к 12 часам.
Здесь отпразднуют День Халвы, посвященный одному из ведущих финансовых продуктов банка.
«Жителей города ждет праздничная анимационная программа, рассчитанная на детей и взрослых, в том числе мастер-класс по моделированию из воздушных шариков, фотосессия с супергероями и многое другое», — рассказали в банке.
Кроме того, любой желающий сможет проконсультироваться у сотрудников банка по финансовым продуктам, а также оформить карту рассрочки «Халва». Владельцев карты ждет розыгрыш ценных призов.
Подробную информацию можно узнать у сотрудников банка в офисах по адресам:
пр-т Текстильщиков, д. 46;
пл. Октябрьская, д. 3;
ул. Калиновская, д. 38 (рынок «Калиновский»);
м-н Давыдовский — 2, д. 22 (ТЦ «Авокадо»);
ул. Профсоюзная, д. 25 (ТЦ «Эльдорадо»);
м-н Паново, д. 11 (ТЦ «Паново»);
ул. Стопани, д. 31.
ПАО «СОВКОМБАНК». Ген. Лицензия банка России №963
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