Костромичей в День города приглашают на День Халвы

11 августа, в День города, Совкомбанк приглашает костромичей на особый праздник, узнал KOSTROMA.TODAY. Горожан приглашают в Ботниковский сквер к 12 часам.

Здесь отпразднуют День Халвы, посвященный одному из ведущих финансовых продуктов банка.

«Жителей города ждет праздничная анимационная программа, рассчитанная на детей и взрослых, в том числе мастер-класс по моделированию из воздушных шариков, фотосессия с супергероями и многое другое», — рассказали в банке.

Кроме того, любой желающий сможет проконсультироваться у сотрудников банка по финансовым продуктам, а также оформить карту рассрочки «Халва». Владельцев карты ждет розыгрыш ценных призов.

Подробную информацию можно узнать у сотрудников банка в офисах по адресам:

пр-т Текстильщиков, д. 46;

пл. Октябрьская, д. 3;

ул. Калиновская, д. 38 (рынок «Калиновский»);

м-н Давыдовский — 2, д. 22 (ТЦ «Авокадо»);

ул. Профсоюзная, д. 25 (ТЦ «Эльдорадо»);

м-н Паново, д. 11 (ТЦ «Паново»);

ул. Стопани, д. 31.