Иван Кузьмин не объяснил, зачем ему новая служебная машина

При обсуждении изменений в областной бюджет на продолжающемся заседании регионального парламента у некоторых народных избранников вызвало нарекания распределение транспортных средств между муниципалитетами. По мнению Владимира Есипова, оно прошло совершенно несправедливо. Кроме того, коммунисты вновь заинтересовались обновлением автопарка в областном правительстве и в Думе

Иван Георгиевич (Кузьмин — прим. ред.) пересел на новую служебную «Тойоту», а чем его старая не устраивала?», — поинтересовался Есипов. Однако спикер регпарламента оставил вопрос без ответа.

Раз чиновникам и депутатам так необходимы новые авто, Есипов предложил хотя бы продавать старые, ставшие неугодными.

«Автомобили находятся на балансе управления делами, — пояснил и.о. министра финансов региона Станислав Кошелев. — Если будет принято решение о продаже старых транспортных средств, доходы пойдут в бюджет».

Депутаты от КПРФ и ЛДПР высказали протест и поправкам к изменениям в областную казну, в частности, их неудовольствие вызвало выделение 100 миллионов рублей.

«Поправка касается вашего избирательного округа, Энгельсского, — пояснили народные избранники Станиславу Денисенко . — Если ее отклонить, это остановит работу муниципалитета».

Спикер облдумы Иван Кузьмин пояснил, что город Энгельс расплатился с бюджетным кредитом, и это произошло уже после заседания профильного думского комитета, поэтому распределение денежных средств вносится поправками.

«Мы не умеем читать мысли, — возмутился парламентарий Дмитрий Пьяных. — Как написано, так мы и воспринимаем, тут нигде не сказано про Энгельс. Не надо наши слова перевирать, будто мы против изменений».