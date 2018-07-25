Ещё
В Самаре перепланируют частный сектор между Загорской и Георгия Ратнера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре перепланируют частный сектор между Загорской и Георгия Ратнера 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Что именно возведут вместо частных домов, пока неизвестно
Департамент градостроительства Самары выдал разрешение на перепланировку частного сектора в Советском районе. Речь идет об участке размером в 9,13 га в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Разрешение позволяет спроектировать на этом участке объекты капитального строительства. Но что именно возведут вместо частных домов, пока неизвестно.
— Разработкой документации займется фирма «Трест 12». В течение двенадцати месяцев компания обязана предоставить новый пакет документов в департамент градостроительства Самары, — говорится в документации.
В начале июля разрешение на разработку документации по перепланировке территории в Октябрьском районе получило ТСЖ «Восьмое Небо». Участок в границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской и Лесной также перепланируют в течение года. По данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас здесь находятся военный госпиталь, высотки и ворота Никольского монастыря, которые недавно отреставрировали.
63.ru: последние новости
Жительница Тольятти разбилась насмерть при падении с 20-этажа В самарской исправительной колонии женщин наказывали за хранение дезодоранта и крема В Самаре пропали два несовершеннолетних подростка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом178
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина233
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2913
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение