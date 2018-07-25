В Самаре перепланируют частный сектор между Загорской и Георгия Ратнера

Что именно возведут вместо частных домов, пока неизвестно

Департамент градостроительства Самары выдал разрешение на перепланировку частного сектора в Советском районе. Речь идет об участке размером в 9,13 га в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Разрешение позволяет спроектировать на этом участке объекты капитального строительства. Но что именно возведут вместо частных домов, пока неизвестно.

— Разработкой документации займется фирма «Трест 12». В течение двенадцати месяцев компания обязана предоставить новый пакет документов в департамент градостроительства Самары, — говорится в документации.

В начале июля разрешение на разработку документации по перепланировке территории в Октябрьском районе получило ТСЖ «Восьмое Небо». Участок в границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской и Лесной также перепланируют в течение года. По данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас здесь находятся военный госпиталь, высотки и ворота Никольского монастыря, которые недавно отреставрировали.