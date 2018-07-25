В Нижнем Новгороде изменится график работы троллейбусов №4 и 14

МП «Нижегородэлектротранс» изменило расписание движения троллейбусных маршрутов №4 и 14 в Автозаводском районе, сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

В сообщении говорится, что расписание было изменено по просьбам горожан. Наиболее востребованные троллейбусы в выходные и праздничные дни после 20:00 будут ходить с интервалом в 10—20 минут.

Троллейбусы №4 от конечной остановки на улице Минеева будут отправляться в рейс в 20:03, 20:13, 20:23, 20:33, 20:43, 20:53, 21:03, 21:23, 21:43, 22:03, 22:23, 22:43. Последнее отправление — в 23:03. От станции «Счастливая» троллейбус будет уходить в 20:07, 20:17, 20:27, 20:37, 20:47, 20:57, 21:07, 21:17, 21:37, 21:57, 22:17. Последняя посадка пассажиров — в 22:37.

Троллейбусы №14 от улицы Патриотов по вечерам в выходные и праздники будут отправляться в 20:07, 20:17, 20:27, 20:37, 20:47, 21:02, 21:22, 21:32, 21:42, 21:52, 22:02, 22:22, 22:42, 23:02 и 23.02. От конечной остановки на «Счастливой» троллейбусы будут отправляться в 20:02, 20:12, 20:22, 20:42, 20:52, 21:02, 21:12, 21:27, 21:47, 22:07 и 22:27.

Ранее сообщалось, что департамент транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода сформировал новую маршрутную сеть общественного транспорта. Новая схема движения транспорта сформирована в ходе встреч в разных районах города, на которых нижегородцы могли задать вопросы о работе общественного транспорта и выдвигать свои предложения. Также жители города высказывали свои пожелания относительно маршрутов в социальных сетях.