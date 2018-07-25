Завод по производству оборудования для нефтяников построят в Подмосковье

rightПо данным ведомства, во вторник в основание предприятия была забита первая свая. «Общая площадь комплекса геофизического приборостроения составит порядка 10 тысяч квадратных метров. Здесь будут вести разработку и производство нефтесервисного оборудования, в том числе, для проведения электрического дивергентного каротажа», — отмечает министерство.

В релизе говорится, что объем инвестиций в проект составляет порядка 359 миллионов рублей. На автоматизированном предприятии будет создано 62 новых рабочих места.

"Менее чем за десять лет компания планирует занять до 10% рынка нефтесервисного оборудования России ", — сообщает министерство.

Как отмечает ведомство, полностью завершить комплекс планируется к 2023 году, но уже в 2019 году начнется выпуск оборудования для разведки нефти в существующих скважинах. Проект реализует компания «ИНТЕХ-Сервис».