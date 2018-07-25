Женщин Ленобласти проверят на ВИЧ и наркотики

Жительниц двух районов 47 региона проверят на ВИЧ и наркотики. Соответствующий лот появился на сайте государственных закупок. Отметим, что Ленобласти входит в топ-10 самых ВИЧ-инфицированных регионов России

На портале Госзакупок появилось два аукциона от регионального комитета по здравоохранению. Первый аукцион выиграет подрядчик, который проверил женщин Волховского и Лужского районов на ВИЧ, а второй — окажет услуги по профилактике для женщин-наркоманок.

Из областного бюджета на это выделят 2,5 млн рублей. Жительниц Волховского и Лужского районов ждет беседа со специалистами, которые определят, кто находится в зоне риска, а кто — нет. В Лужском районе проверят 200 человек, в Волховском — 300.