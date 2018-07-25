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Женщин Ленобласти проверят на ВИЧ и наркотики
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Женщин Ленобласти проверят на ВИЧ и наркотики 

Ivyborg.ru 1 час назад
Жительниц двух районов 47 региона проверят на ВИЧ и наркотики. Соответствующий лот появился на сайте государственных закупок. Отметим, что Ленобласти входит в топ-10 самых ВИЧ-инфицированных регионов России
На портале Госзакупок появилось два аукциона от регионального комитета по здравоохранению. Первый аукцион выиграет подрядчик, который проверил женщин Волховского и Лужского районов на ВИЧ, а второй — окажет услуги по профилактике для женщин-наркоманок.
Из областного бюджета на это выделят 2,5 млн рублей. Жительниц Волховского и Лужского районов ждет беседа со специалистами, которые определят, кто находится в зоне риска, а кто — нет. В Лужском районе проверят 200 человек, в Волховском — 300.
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