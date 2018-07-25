В Лыскове кипят страсти вокруг автовокзала

Фото Николая НЕСТЕРЕНКОВ Лыскове кипят страсти вокруг автовокзалаИзвестие о том, что здание автовокзала продано, взбудоражило жителей не на шутку. Поползли слухи: во что оно превратится теперь? В администрации района объясняют: вокзал продали, чтобы погасить долги автотранспортного предприятия. У прокуратуры своя позиция: закон прежде всего. История эта началась не вчера, но на днях пришла новость из Верховного суда России : договор купли-продажи автовокзала признан недействительным.

Тихая сделка

Автовокзал в Лыскове — одноэтажное здание с довольно обшарпанными стенами.

— Мы хотели, чтобы новый собственник его отремонтировал, придал современный вид, и там уже поставлены шлагбаум и видеокамеры, — говорит глава администрации района Владимир Першин. — При этом продажа здания покрыла часть долгов Лысковского ПАП. Оно убыточно, ставился вопрос о банкротстве. За последние пять лет предприятию муниципалитетом была оказана помощь — 32 миллиона рублей, но… За ЛПАП осталось два маршрута: Лысково Княгинино и Лысково — Нижний Новгород. Остальные обслуживает частная компания. Автобусы ходят исправно, льготы действуют. Хотели и вокзал обновить, второй этаж построить, но теперь, видимо, этим планам не сбыться.

В районной прокуратуре рисуют несколько иную картину. Проверку начали после обращения депутатов Земского собрания, которых удивило, что местный парламент оказался не в курсе продажи муниципального имущества. В плане приватизации здание не значилось. Депутаты просили проверить законность и экономическую обоснованность продажи здания площадью более 400 квадратных метров за 3,7 миллиона рублей.

«Бесприютные» автобусы?

Автовокзал купило ООО «ЛИИ» с принадлежностью 75 процентов долей уставного капитала депутату городской Думы Нижнего Новгорода Герману Карачевскому. На правах собственности или аренды компания управляет автостанциями в Щербинках и на площади Сенной в Нижнем Новгороде, автовокзалами в Кстове и Воротынце.

— Однако в ходе проверки было установлено, что в нарушение муниципального правового акта конкурс при продаже здания автовокзала не проводился, — сообщил нам помощник прокурора Лысковского района Артём Шиленков. — В результате продажи здания ЛПАП лишилось возможности осуществлять основные виды своей уставной деятельности.

Владимир Першин заявил нам, что по поводу продажи здания делалось публичное предложение, на которое откликнулся один желающий. Также, по его словам, на деятельности ЛПАП продажа автовокзала не отразилась.

Однако Арбитражному суду Нижегородской области аргументы прокуратуры показались более убедительными. Районная администрация решение о признании сделки недействительной оспорила. Дошло до Верховного суда России. Он признал требования прокуратуры обоснованными.

Денежный вопрос

Местные жители, узнав, что приехали из газеты, собрались на сход.

— Тема очень чувствительная, — признаются. — Вон как в Балахне-то получилось…

В Балахне, напомним, жители вообще остались фактически без автостанции, и сейчас в истории разбирается следствие. Под видом реконструкции по поддельным документам на участке, предназначенном для эксплуатации автостанции, построили двухэтажный торговый центр. Лысковский автовокзал, к слову, продали без земельного участка.

— Но объект-то такой, что всех касается, надо было какое-то обсуждение устроить, прежде чем продавать, — считают лысковчане.

Деньги, которые ЛПАП получило от продажи здания, ушли на погашение долгов по налогам. Где предприятию сейчас взять такую сумму, чтобы вернуть её, неизвестно. В районной администрации разводят руками: в бюджете её нет. Однако, как заявил нам Владимир Першин, администрация намерена продолжать доказывать свою правоту в суде. «НП» будет следить за ситуацией.

На сходе жители Лыскова затронули и ещё одну грань темы.

— С приходом частника у нас была надежда на возобновление маршрута № 4, через площадь Володарского и одноимённую улицу, — говорит Галина Миронова. — Его не стало года два назад, а он очень нужен. Чтобы доехать до рынка, банка, автовокзала, приходится вызывать такси: туда и обратно — 200 рублей. Накладно.

— По улице Володарского оживлённое движение, а тротуара нет, — добавляет Татьяна Башкирова. — Школьникам хочется посещать ФОК, но как отпустишь со спокойной душой, если нет транспорта?

В администрации считают, что автобусы по этому маршруту будут ходить пустыми — нерентабельно. Между тем, подписи под обращением о возобновлении маршрута поставили жители 12 улиц. Людям хочется, чтобы представители власти, транспортной компании приехали к ним и на месте разобрались в проблеме. Здесь, как и в случае с продажей здания, только диалог может стать основой взаимопонимания.