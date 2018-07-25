«Странный и шокирующий арест»: «Коммерсант» поговорил со знакомыми калининградки, подозреваемой в госизмене

Знакомые Антонины Зиминой, задержанной несколько дней назад в Калининграде по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ), считают арест «крайне странным» и «шокирующим». Они напомнили, что она является членом клуба друзей Фонда Горчакова, созданного в 2010 году по инициативе Дмитрия Медведева , пишет «Коммерсант».

"Спокойная, доброжелательная девушка, придерживающаяся прогосударственных взглядов, не представляю, в чём она может быть виновной", — сказал один из собеседников издания. Второй напомнил, что Антонине Зиминой был запрещён въезд в Литву , где у неё проживают родственники. «Литовские власти считали её, в том числе из-за сотрудничества с Фондом Горчакова, едва ли не пособницей российских спецслужб и проводником пропагандистских идей Москвы . Не верю, чтобы она могла пойти на госизмену», — отметил другой.

В то же время двое других знакомых девушки сказали, что у неё «беспечный» и «авантюристский» характер.

"Могла попасться по глупости", — предположил один из знающих её людей. По его словам, Антонина Зимина поделилась с несколькими людьми информацией о том, что «на неё давят спецслужбы и России , и Литвы». «Российские якобы долгое время безуспешно склоняли её к сотрудничеству, а литовские недавно предложили работать на них, взамен пообещав разрешить въезд в страну. Но она уверяла, что и это предложение отклонила», — говорит знакомый девушки.

Ещё один собеседник издания вспомнил, что девушка регулярно жаловалась на отсутствие денег и в последнее время нигде официально трудоустроена не была. При этом и эти двое знакомых выразили сомнение в том, что Антонина Зимина стала бы сознательно сотрудничать с иностранными спецслужбами. По словам знакомых, она часто бывала в Москве, где с недавних пор живёт её супруг Константин Антонец. Он числится руководителем некоммерческой организации «Балтийский центр диалога культур» в Калининграде, который до 2016 года возглавляла Антонина Зимина. При этом действующая автономная НКО с таким названием зарегистрирована 22 апреля 2016 года. От общения с журналистами Антонец отказывается, не отвечая на телефонные звонки и сообщения в социальных сетях. Тех представителей СМИ, которым удалось с ним связаться, он попросил «стереть его номер телефона». Сайта у центра нет, какой-либо активной деятельности он на данный момент не ведёт. Офис Балтийского центра диалога культур по указанному в сети деловых коммуникаций адресу найти не удалось. Депутат калининградской областной думы Соломон Гинзбург сказал в интервью Би-би-си, что Антонина Зимина «производила впечатление человека, далёкого от того, чтобы как-либо продавать родину».

"Возможно, её задержание — симметричный ответ на задержание в США Марии Бутиной (россиянка, арестованная по обвинению в действиях в интересах России на территории США — прим. ред.). Кажется, они одногодки, и как та, так и другая к разведке не имеют никакого отношения", — отметил Гинзбург.

В июле жительницу Калининграда Антонину Зимину задержали и арестовали по подозрению в государственной измене. Её доставили в Москву и поместили в «Лефортово». В ряде СМИ сообщалось, что Зимина — сотрудница БФУ им. Канта, однако в университете эту информацию опровергли. Сама Антонина заявила, что не знает причины ареста.