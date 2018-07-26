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Арестованной по делу о госизмене предъявили её свадебные фото
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Арестованной по делу о госизмене предъявили её свадебные фото 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Эксперт по Прибалтике, арестованная по делу о госизмене, заявила, что обвинение строится на её свадебных фотографиях.
19 июля Sobesednik.ru писал, что экс-директора Балтийского центра диалога культур Антонину Зимину, проживающую в Калининграде, доставили в Москву и арестовали по подозрению в госизмене. Подробности дела, имеющего гриф «секретно», не разглашаются.
26 июля Антонину Зимину посетил в СИЗО «Лефортово» член ОНК Евгений Еникеев. По его словам, Зимина пытается добиться разрешения на обследование у врача и ждёт, когда ей вернут её расчёску. Переданную родными расчёску отобрали из-за того, что в неё было вмонтировано зеркало, а это запрещено в СИЗО.
«Перед уходом Зимина сказала что «все доказательства по её делу — это фотографии с её свадьбы»», — написал Еникеев в своём блоге.
Зимина до 2016 года возглавляла Балтийский центр диалога культур в Калининграде, который организовывает конференции и выставки. Сейчас центр возглавляет муж Зиминой Константин Антонец.
Зимина — независимый эксперт и член Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, созданного в 2010 году тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. В круг её научных интересов входит политика стран Балтии в отношении России и «идентичность политической элиты Латвии».
ИД «Собеседник»: последние новости
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