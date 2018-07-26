Арестованной по делу о госизмене предъявили её свадебные фото

Эксперт по Прибалтике, арестованная по делу о госизмене, заявила, что обвинение строится на её свадебных фотографиях.

19 июля Sobesednik.ru писал, что экс-директора Балтийского центра диалога культур Антонину Зимину, проживающую в Калининграде , доставили в Москву и арестовали по подозрению в госизмене. Подробности дела, имеющего гриф «секретно», не разглашаются.

26 июля Антонину Зимину посетил в СИЗО «Лефортово» член ОНК Евгений Еникеев . По его словам, Зимина пытается добиться разрешения на обследование у врача и ждёт, когда ей вернут её расчёску. Переданную родными расчёску отобрали из-за того, что в неё было вмонтировано зеркало, а это запрещено в СИЗО

«Перед уходом Зимина сказала что «все доказательства по её делу — это фотографии с её свадьбы»», — написал Еникеев в своём блоге.

Зимина до 2016 года возглавляла Балтийский центр диалога культур в Калининграде, который организовывает конференции и выставки. Сейчас центр возглавляет муж Зиминой Константин Антонец.