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В Белокалитвинском районе уничтожили 600 тысяч кур из-за угрозы птичьего гриппа
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В Белокалитвинском районе уничтожили 600 тысяч кур из-за угрозы птичьего гриппа 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Птиц, яйца и мясопродукты пришлось уничтожить
Управление ветеринарии Ростовской области сообщило о второй за последнее время крупной вспышке птичьего гриппа. Вирус обнаружили на АО «Птицефабрика Белокалитвинска». На ее территории содержали около 616 тысяч кур.
— Поголовье в очаге пришлось ликвидировать. Помимо птиц, уничтожат также остатки кормов, яйцо и мясопродукты, хранящиеся на территории фабрики, — сообщили в пресс-службе областного правительства. — После завершения всех мероприятий фабрика сможет приступить к работе в прежнем режиме.
Еще одна крупная вспышка птичьего гриппа случилась в Октябрьском районе Ростова, на территории предприятия ООО «Евродон». На фабрике объявили карантин, о сроках его окончания пока не сообщается.
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