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В Самаре оборудовали специальные ящики для батареек и ртутных ламп
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В Самаре оборудовали специальные ящики для батареек и ртутных ламп 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Контейнеры оснащены прорезиненными отверстиями
В областной столице установили новые контейнеры для утилизации отходов. Теперь горожане имеют возможность выбрасывать использованные батарейки и отработанные ртутные лампы в специальные металлические ящики.
— Контейнеры для утилизации опасных отходов разместили в 15 различных точках Самары. Они уже появились в ТЦ «Строй дом» и в ТЦ «На птичке». Также металлические бачки установили на рынках в поселке Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка, — сообщили в региональной общественной организации по экологии и охране окружающей среды.
Электробытовой мусор будут отправлять на переработку.
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