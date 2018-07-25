В Самаре оборудовали специальные ящики для батареек и ртутных ламп

Контейнеры оснащены прорезиненными отверстиями В областной столице установили новые контейнеры для утилизации отходов. Теперь горожане имеют возможность выбрасывать использованные батарейки и отработанные ртутные лампы в специальные металлические ящики. — Контейнеры для утилизации опасных отходов разместили в 15 различных точках Самары . Они уже появились в ТЦ «Строй дом» и в ТЦ «На птичке». Также металлические бачки установили на рынках в поселке Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка, — сообщили в региональной общественной организации по экологии и охране окружающей среды. Электробытовой мусор будут отправлять на переработку.