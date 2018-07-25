«Очень хотим гражданство России»: беженцам из Украины собрали огромную сумму на переезд в Ярославль

Светлана сбежала вместе с мужем и пятью детьми

«Всю жизнь пришлось начинать с нуля». Так говорит семья из Украины , сбежавшая в Ярославль . Сбежала, потому что там небезопасно и страшно. Когда выходили на улицу в родном Киеве, озирались по сторонам, всё время чего-то боялись.

После целого года попыток семья Пикта переехала в Ярославль. Светлана Пикта рассказала, чего боялась больше всего, как встретили её ярославцы, и что она думает по поводу тех, кто негативно относится к беженцам из Украины.

— Сейчас я чувствую невероятное облегчение, — говорит Светлана. — Больше всего, мы боялись, что не получится сделать регистрацию. Но всё прошло успешно. Теперь 9 августа мы пойдём подавать документы на гражданство. Очень хотим его получить. Сейчас муж очень переживает, что не сможет найти работу. Он у меня физик — ядерщик. По специальности найти работу очень сложно. Но он согласен переобучиться. Я очень прошу, если у кого-то есть возможность, помогите нам с работой.

Попали в Ярославль случайно. Их семью пригласили на передачу на федеральный канал. Там присутствовали чиновники, которые и помогли с переездом.

Светлана говорит: сейчас они живут на деньги, которые собрали для них люди из России , а также на свои собственные накопления. На переезд, съём квартиры, госпошлины и различные переводы, семья из семи человек потратила огромную сумму. Если бы не россияне, было бы очень тяжело.

— Сама я не размещала в интернете данные своей карты. Это сделала известный блогер ПолитВера. Деньги стали приходить со всех концов России, — говорит Светлана.

Мы поинтересовались у неё, как она относится к тем людям, которые с ревностью и негативом относятся к беженцам. Мол, сначала своим помогите своим, а потом уже остальным.

— Я с такими людьми в реальности не встречалась. Наоборот, все очень радушные, готовы помочь, делают поступки по любви. Здесь люди более человечные, менее расчётливые. На улице нас даже узнают, руки пожимают. А те, кто с ненавистью относится, возможно, обиженные жизнью люди. Хочу сказать, что завидовать нам не надо. Это очень тяжело, всё бросить, начать всё заново. Мы тоже плачем, грустим по дому, нам тяжело, — говорит Светлана.

Светлана ведёт свой блог, а также выкладывает видео о жизни в Ярославле на YouTube. Она не перестаёт удивляться ухоженности Ярославля. Однажды она опубликовала запись о том, что в Ярославле очень хорошие дороги. Сами ярославцы были очень удивлены такому высказыванию.

— Я написала, что хорошие именно центральные дороги. Их оснащение не уступает европейскому. А вот дороги во дворах, возле домов, конечно, нуждаются в ремонте. Но все, почему-то, увидели только первую часть, — смеётся Светлана.

Сейчас у семьи Пикты уже появились друзья в Ярославле. Дети тоже потихоньку осваиваются и знакомятся с другими ребятами. Осталось только устроить их в садики и школы.