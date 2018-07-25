Ещё
В Коми депутат выдавал себя за инвалида ради социальных выплат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Коми депутат выдавал себя за инвалида ради социальных выплат 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Как сообщают «Невские новости», данный инцидент произошел в Инте. Там депутат Совета городского округа долгое время выдавал себя за человека с ограниченными возможностями. По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество при получении компенсации и иных соцвыплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные в особо крупном размере».
Следствию стало известно, что с 2009 по 2017 годы мужчина предоставлял в региональное отделение ФСС и в Управление пенсионного фонда города Инты поддельные справки, с помощью которых он получил вторую группу инвалидности с 60% утратой общей трудоспособности.
По словам депутата, несчастье произошло, когда он работал шахтером. Благодаря данной ему группе инвалидности, чиновнику предоставлялись страховые и пенсионные выплаты, а также бесплатные поездки в санатории. В общей сложности он получил от государства 5,8 миллионов рублей.
Однако в ходе расследования выяснилось, что мужчина не является инвалидом. Между тем, депутат не считает себя виновным. По его мнению, данную ошибку совершили врачи, которые присвоили ему группу инвалидности.
Сейчас суд вынес приговор, согласно которому обманщику грозит лишение свободы сроком на 4 года, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Собственникам предъявят требования по антитеррористической защите многоквартирных домов После гибели девочки Решетников поручил проверить школу в Краснокамске Тысячи россиян требуют наказания для алтайской живодерки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом178
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина233
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2913
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение