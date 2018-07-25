В Коми депутат выдавал себя за инвалида ради социальных выплат

Как сообщают «Невские новости», данный инцидент произошел в Инте . Там депутат Совета городского округа долгое время выдавал себя за человека с ограниченными возможностями. По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество при получении компенсации и иных соцвыплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные в особо крупном размере».

Следствию стало известно, что с 2009 по 2017 годы мужчина предоставлял в региональное отделение ФСС и в Управление пенсионного фонда города Инты поддельные справки, с помощью которых он получил вторую группу инвалидности с 60% утратой общей трудоспособности.

По словам депутата, несчастье произошло, когда он работал шахтером. Благодаря данной ему группе инвалидности, чиновнику предоставлялись страховые и пенсионные выплаты, а также бесплатные поездки в санатории. В общей сложности он получил от государства 5,8 миллионов рублей.

Однако в ходе расследования выяснилось, что мужчина не является инвалидом. Между тем, депутат не считает себя виновным. По его мнению, данную ошибку совершили врачи, которые присвоили ему группу инвалидности.

Сейчас суд вынес приговор, согласно которому обманщику грозит лишение свободы сроком на 4 года, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com.