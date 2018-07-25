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Steam Chat стартовал с серьезной уязвимостью
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Steam Chat стартовал с серьезной уязвимостью 

Навигатор игрового мира 1 час назад
Valve наконец-то запустила долгожданный обновленный Steam Chat, превращающий общение в магазине в что-то очень близкое к популярному сервису Discord. Пользователи точно так же могут публиковать в чате картинки и видео, создавать группы, перетаскивать и приглашать новых людей, болтать с друзьями и вести прочую насыщенную социальную жизнь.
Однако не обошлось и без эксцессов. Практически сразу после начала работы Steam Chat стало известно об эксплойте, позволявшем подслушивать людей из своего списка друзей без их ведома. Суть эксплойта была опубликована в Reddit и затем разбежалась по Сети, вызвав народную обеспокоенность. Однако Valve отреагировала достаточно оперативно и законопатила дыру. После чего представитель компании пожурил растрезвонившего об эксплойте человека за то, что он сообщил о нем широкой общественности, а не в специальной группе HackerOne, где собираются добровольные исследователи Steam на предмет различных уязвимостей. Дескать, в публичных сообщениях о дырах нет ничего плохого… когда эти дыры уже заделаны. А до этого о них лучше не рассказывать.
Навигатор игрового мира: последние новости
В двух словах: Массовые баны в Steam, ремастер Morrowind не нужен и прочее В двух словах: B.E.T.A. Fallout 76, даты выхода новых GeForce и прочее Persona 5 готовится к выходу на ПК?
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