Steam Chat стартовал с серьезной уязвимостью

Valve наконец-то запустила долгожданный обновленный Steam Chat, превращающий общение в магазине в что-то очень близкое к популярному сервису Discord. Пользователи точно так же могут публиковать в чате картинки и видео, создавать группы, перетаскивать и приглашать новых людей, болтать с друзьями и вести прочую насыщенную социальную жизнь.

Однако не обошлось и без эксцессов. Практически сразу после начала работы Steam Chat стало известно об эксплойте, позволявшем подслушивать людей из своего списка друзей без их ведома. Суть эксплойта была опубликована в Reddit и затем разбежалась по Сети, вызвав народную обеспокоенность. Однако Valve отреагировала достаточно оперативно и законопатила дыру. После чего представитель компании пожурил растрезвонившего об эксплойте человека за то, что он сообщил о нем широкой общественности, а не в специальной группе HackerOne, где собираются добровольные исследователи Steam на предмет различных уязвимостей. Дескать, в публичных сообщениях о дырах нет ничего плохого… когда эти дыры уже заделаны. А до этого о них лучше не рассказывать.