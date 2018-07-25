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Владимирские скауты вернулись с Черного моря
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Владимирские скауты вернулись с Черного моря 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
фото пресс-службы администрации города Владимира
Владимирские скауты вернулись с берегов Черного моря, где уже в 24-й раз подряд состоялся всероссийский слет русских разведчиков «Солнечный мир».
Лагерь скаутов находился в природном заповеднике Малый Утриш, который известен своими можжевеловыми рощами и единственным местом в России с субтропическим климатом, а если пройти 20 километров по берегу моря, то можно попасть в другую климатическую зону, с другими растениями и животными.
Здесь ребята не только отдыхали: они обучались бережному отношению к природе, постигали спортивное ориентирование, знакомились с картой звездного неба.
Руководитель дружины «Владимир» Евгений Алексеенко рассказал, что в этом году владимирцам повезло увидеть практически всех животных, обитающих в заповеднике.
«Каждую ночь в лагерь наведывался енот-полоскун, «на огонек» заглянула сухопутная черепаха, трижды в бухту заплывали дельфины. Ночью в заповеднике начиналась особая жизнь: свои вылазки совершали ушастые ежи и белки», — сообщил Евгений Алексеенко.
«Дружина» из Владимира стала также автором главных событий, проходивших в лагере в День семьи, любви и верности — празднике, который родился на нашей земле.
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