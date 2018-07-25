Собственникам предъявят требования по антитеррористической защите многоквартирных домов

Проект постановления правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности многоквартирных домов и формы паспорта безопасности многоквартирного дома», разработанный Минстроем , был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 23 июля. Разработка таких требований предусмотрена федеральным законом № 35 «О противодействии терроризму». Аналогичные документы, вводящие правила защиты, уже приняты, в частности, для объектов образования и науки, культуры, а также мест массового пребывания людей. Дата окончания публичного обсуждения — 3 августа.

В документе описывается как будут классифицироваться дома по степени угрозы возможной атаки и какие меры защиты к ним должны быть предъявлены. Установка дополнительного оборудования и иных средств защиты будут финансироваться самими жителями. К такому выводу пришли эксперты, проанализировавшие документ по запросу РБК.

Многоквартирные дома будет разделены на три категории с учетом степени потенциальной опасности, угрозы совершения террористического акта и масштаба возможных последствий.

К первой категории будут отнесены дома расположенные в муниципальном образовании, в котором за последние три года было совершено или предотвращено четыре и более терактов, а также дома, в которых число потенциальных пострадавших составит более 1 тысячи человек, а экономический ущерб — более 1 миллиарда рублей.

Вторая категория — дома расположенные на территории, где за поселение три года было совершено или предотвращено от двух до трех терактов, дома в зоне застроек этажность от трех до пяти, также дома с числом потенциальных пострадавших от 500 до 1 тысячи человек или ущербом от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей.

К третьей категории отнесут все остальные многоквартирные дома.

Определять категорию дома будет специальная комиссия, в которую войдут представители управляющей организации, представители местного органа федеральной службы войск нацгвардии и МЧС

В соответствии с представленной категорией дома будет установлен перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Уже обозначены общие правила для всех категорий, например, ограничение доступа с подвалы, на крышу и чердак дома, а также и осведомление жителей о способах защиты и порядке действий при возникновении угрозы.

«Порядок финансирования проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирного дома утверждается собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников», — говорится в представленном Минстроем документе. В Минстрое на вопрос РБК , влечет ли это за собой появление новых платежей для собственников дома, не ответили. Других указаний на источники финансирования антитеррористических требований в документе нет.

Фото: mil.ru