Дело о гибели коммунальщика во время прочистки канализации в Светлогорске передали в суд

В Светлогорский районный суд поступило дело о гибели коммунальщика при проведении аварийных работ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, главный инженер муниципального предприятия не обеспечил соблюдение правил техники безопасности и норм охраны труда при производстве аварийно-восстановительных работ по ликвидации засора канализации в Светлогорске. Один из слесарей спустился в колодец, чтобы соединить промывочный шланг. При этом специального оборудования — газоанализатора и предохранительного пояса со страховочным канатом — у него не было.

Мужчина умер от отравления канализационными газами.

Против главного инженера возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлёкшее по неосторожности смерть человека").