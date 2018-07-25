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Дело о гибели коммунальщика во время прочистки канализации в Светлогорске передали в суд
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Дело о гибели коммунальщика во время прочистки канализации в Светлогорске передали в суд 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Новый Калининград.Ru
В Светлогорский районный суд поступило дело о гибели коммунальщика при проведении аварийных работ. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, главный инженер муниципального предприятия не обеспечил соблюдение правил техники безопасности и норм охраны труда при производстве аварийно-восстановительных работ по ликвидации засора канализации в Светлогорске. Один из слесарей спустился в колодец, чтобы соединить промывочный шланг. При этом специального оборудования — газоанализатора и предохранительного пояса со страховочным канатом — у него не было.
Мужчина умер от отравления канализационными газами.
Против главного инженера возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлёкшее по неосторожности смерть человека").
ЧП случилось 18 сентября 2017 года в Светлогорске. Сотрудники коммунальной службы, прочищавшие канализацию, отравились неизвестным газом. Позже 27-летний пострадавший скончался. Его 44-летнего коллегу доставили в больницу. Светлогорский межрайонный следственный отдел регионального СУ СК РФ проводит проверку по данному факту.
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