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Согласован проект капремонта помещений детской больницы им. Н. Филатова в центре Москвы
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Согласован проект капремонта помещений детской больницы им. Н. Филатова в центре Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Согласован проект капительного ремонта помещений детской городской клинической больницы №13 им. Н. Филатова в Пресненском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Информационно-коммуникационная инфраструктура в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Москвы „Детская городская клиническая больница №13 им. Н. Филатова департамента здравоохранения Москвы“ по адресу: ул. Садовая-Кудринская, д. 15; ул. Зоологическая, д. 15; ул. Красина, д. 27, Пресненский район, Центральный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проектными решениями предусматривается капитальный ремонт помещения аппаратной, предназначенного для размещения сетевого и вычислительного оборудования и расположенного в подвале существующего здания на ул. Садовая-Кудринская, д. 15, стр. 4. Так, будет выполнен демонтаж напольного покрытия и цементно-песчаной стяжки, а также отделки стен и потолка. Кроме того, предполагается возведение перегородки на всю высоту помещения с устройством дверного проема, размещение противопожарного дверного блока и устройство гидроизоляции помещения аппаратной. Проектные решения также предусматривают отделку стен, пола и потолка подвала по подготовленной поверхности.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, развитию системы здравоохранения в столице должно уделяться особое внимание. Так, в городе активно совершенствуется система обслуживания пациентов и записи на прием к специалистам, медицинские учреждения оснащаются самым современным оборудованием. К примеру, Мосгосэкспертиза согласовала проведение капитального ремонта в помещениях детской городской клинической больницы №13 для последующего обновления ее информационной инфраструктуры», — отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
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