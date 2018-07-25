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Рябухин: смягчение требований к экспортёрам снизит цены на импортные товары
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Рябухин: смягчение требований к экспортёрам снизит цены на импортные товары 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Законопроект о смягчении требований к экспортёрам, внесённый Правительством в Госдуму 25 июля, позволит снизить цены на импортные товары. Об этом сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Законопроект о либерализации административной ответственности за нарушение валютного законодательства экспортёрами и импортёрами является важной антисанкционной мерой, считает сенатор. «Против нас ведут торговую, финансовую, экономическую войну. Причём нам её объявили публично, минуя ООН. Так что эта инициатива — мера своего рода фронтового порядка. Потребитель почувствует на своём кошельке реализацию этого закона — в том числе через снижение цен на импортные товары», — сказал Рябухин.
Документ предусматривает снижение штрафов за невыполнение резидентом в течение 30 дней после окончания срока, установленного внешнеторговым договором, обязанности по получению денежных средств на свои банковские счета. «Это вопрос конкуренции, инициатива направлена на смягчение нагрузки для отечественных импортёров и экспортёров при ведении внешнеторговой деятельности», — пояснил парламентарий.
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