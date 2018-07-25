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Жителей Курганской области призвали добровольно сдать отпечатки пальцев
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Жителей Курганской области призвали добровольно сдать отпечатки пальцев 

360tv.ru 1 час назад
В Курганской области региональное управление МВД призвало местных жителей добровольно пройти дактилоскопическую регистрацию. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу ведомства.
«В результате будет гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах и терактах», — пояснили в пресс-службе.
Дактилоскопическая регистрация, которая является обязательной процедурой для некоторых категорий граждан, подразумевает снятие отпечатков пальцев с занесением их в единую базу данных.
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