Валерий Леонов: В детской больнице им Н. Ф. Филатова обновят информационно-коммуникационную инфраструктуру

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Информационно-коммуникационная инфраструктура в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы „Детская городская клиническая больница № 13 имени Н. Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы“ по адресу: Садовая-Кудринская улица, д.15; Зоологическая улица, д.15; улица Красина, д.27, Пресненский район, Центральный административный округ города Москвы.

Согласована проектная документация на проведение ремонтных работ в городской клинической больнице № 13 им. Н. Ф. Филатова. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов

»По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина , развитию системы здравоохранения в столице должно уделяться особое внимание. Так, в городе активно совершенствуется система обслуживания пациентов и записи на приём к специалистам, медицинские учреждения оснащаются самым современным оборудованием. К примеру, Мосгосэкспертиза согласовала проведение капитального ремонта в помещениях детской городской клинической больницы № 13 для последующего обновления её информационной инфраструктуры», — сообщил председатель ведомства.

Проектными решениями предусматривается капитальный ремонт помещения аппаратной, предназначенного для размещения сетевого и вычислительного оборудования и расположенного в подвале существующего здания по ул. Садовая-Кудринская, д. 15, стр. 4.

Ремонтные работы предусматривают демонтаж напольного покрытия и цементно-песчаной стяжки, а также отделки стен и потолка. Кроме того, предполагается возведение перегородки на всю высоту помещения с устройством дверного проема, размещение противопожарного дверного блока и устройство гидроизоляции помещения аппаратной. Проектные решения также предусматривают отделку стен, пола и потолка подвала по подготовленной поверхности.