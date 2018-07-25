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Валерий Леонов: В детской больнице им Н. Ф. Филатова обновят информационно-коммуникационную инфраструктуру
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Валерий Леонов: В детской больнице им Н. Ф. Филатова обновят информационно-коммуникационную инфраструктуру 

Московская государственная экспертиза 1 час назад
Фото: Московская государственная экспертиза
Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Информационно-коммуникационная инфраструктура в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы „Детская городская клиническая больница № 13 имени Н. Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы“ по адресу: Садовая-Кудринская улица, д.15; Зоологическая улица, д.15; улица Красина, д.27, Пресненский район, Центральный административный округ города Москвы.
Согласована проектная документация на проведение ремонтных работ в городской клинической больнице № 13 им. Н. Ф. Филатова. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
»По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, развитию системы здравоохранения в столице должно уделяться особое внимание. Так, в городе активно совершенствуется система обслуживания пациентов и записи на приём к специалистам, медицинские учреждения оснащаются самым современным оборудованием. К примеру, Мосгосэкспертиза согласовала проведение капитального ремонта в помещениях детской городской клинической больницы № 13 для последующего обновления её информационной инфраструктуры», — сообщил председатель ведомства.
Проектными решениями предусматривается капитальный ремонт помещения аппаратной, предназначенного для размещения сетевого и вычислительного оборудования и расположенного в подвале существующего здания по ул. Садовая-Кудринская, д. 15, стр. 4.
Ремонтные работы предусматривают демонтаж напольного покрытия и цементно-песчаной стяжки, а также отделки стен и потолка. Кроме того, предполагается возведение перегородки на всю высоту помещения с устройством дверного проема, размещение противопожарного дверного блока и устройство гидроизоляции помещения аппаратной. Проектные решения также предусматривают отделку стен, пола и потолка подвала по подготовленной поверхности.
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