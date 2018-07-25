В Филатовской больнице в Москве обновят информационную инфраструктуру

Москомэкспертиза согласовала проект ремонта информационно-коммуникационной инфраструктуры детской больницы имени Н. Ф. Филатова, будет проведен капремонт помещения аппаратной, предназначенного для размещения сетевого и вычислительного оборудования, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Здания больницы расположены по адресам: Садовая-Кудринская улица, дом 15; Зоологическая улица, дом 15; улица Красина, дом 27 в Пресненском районе Центрального административного округа Москвы

«Согласована проектная документация на проведение ремонтных работ в городской клинической больнице № 13 имени Н. Ф. Филатова. Мосгосэкспертиза согласовала проведение капитального ремонта в помещениях детской городской клинической больницы №13 для последующего обновления ее информационной инфраструктуры», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов

Предусматривается капитальный ремонт помещения аппаратной, предназначенного для размещения сетевого и вычислительного оборудования и расположенного в подвале существующего здания по улице Садовая-Кудринская, дом 15, строение 4.

Ремонтные работы предусматривают демонтаж напольного покрытия и цементно-песчаной стяжки, а также отделки стен и потолка. Кроме того, предполагается возведение перегородки на всю высоту помещения с устройством дверного проема, размещение противопожарного дверного блока и устройство гидроизоляции помещения аппаратной. Проектные решения также предусматривают отделку стен, пола и потолка подвала по подготовленной поверхности.