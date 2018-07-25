На пляже в Александрии нашли редкую головастую морскую черепаху

КАИР , 25 июл — РИА Новости . Занесенная в международную Красную книгу головастая морская черепаха появилась на одном из пляжей египетской Александрии на Средиземном море, пишет новостной портал «Йоум7».

Шестидесяти килограммовая самка, возраст которой ученые оценивают в 60 лет, выбралась на берег, чтобы отложить яйца.

Как сообщил губернатор Александрии Мухаммед Сулейман, черепаху обнаружили на пляже в районе Глим. На место были направлены специалисты, занимающиеся спасением черепах. Они подтвердили, что головастая черепаха выбралась на сушу, чтобы устроить гнездо и отложить яйца. Спасатели отправили животное обратно в море, но будут присматривать за пляжем, где осталось черепашье гнездо и куда, вполне вероятно, черепаха вернется вновь.

Губернатор Александрии поручил специалистам обеспечить охрану пляжа, «учитывая большую роль головастых морских черепах в сохранении природного баланса Средиземного моря».