Ещё
На пляже в Александрии нашли редкую головастую морскую черепаху
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На пляже в Александрии нашли редкую головастую морскую черепаху 

РИА Новости 1 час назад
КАИР, 25 июл — РИА Новости. Занесенная в международную Красную книгу головастая морская черепаха появилась на одном из пляжей египетской Александрии на Средиземном море, пишет новостной портал «Йоум7».
Шестидесяти килограммовая самка, возраст которой ученые оценивают в 60 лет, выбралась на берег, чтобы отложить яйца.
Как сообщил губернатор Александрии Мухаммед Сулейман, черепаху обнаружили на пляже в районе Глим. На место были направлены специалисты, занимающиеся спасением черепах. Они подтвердили, что головастая черепаха выбралась на сушу, чтобы устроить гнездо и отложить яйца. Спасатели отправили животное обратно в море, но будут присматривать за пляжем, где осталось черепашье гнездо и куда, вполне вероятно, черепаха вернется вновь.
Губернатор Александрии поручил специалистам обеспечить охрану пляжа, «учитывая большую роль головастых морских черепах в сохранении природного баланса Средиземного моря».
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом181
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина239
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2913
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение