Ещё
Минэнерго все еще намерено создать российский Outlook нефтяного рынка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минэнерго все еще намерено создать российский Outlook нефтяного рынка 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики сохраняет намерение создать российский Outlook (прогноз, видение) мирового нефтяного рынка по аналогии с тем, что делает МЭА и ОПЕК. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
"Тяжелее всего будет сделать его общепризнанным. Нужна система сбора данных, анализа, большая команда, которая будет отслеживать информацию и ее обновлять. Безусловно, перед нами такая задача стоит. Первые шаги в этом направлении уже сделаны", — сказал он.
Сорокин отметил, что Минэнерго уже ведет диалог о кооперации с партнерами, но не стал уточнять с кем именно. «Это специалисты, которые уже делают такую работу, и представители стран, которые в этом заинтересованы», — заметил он.
"В долгосрочной перспективе это однозначно нужно делать, мы ведь один из крупнейших производителей углеводородов. Возможно, в кооперации с какими-то отечественными и международными партнерами", — добавил он.
О возможности создания российского Outlook пару лет назад говорил бывший замминистра энергетики Кирилл Молодцов. По его словам, он должен был содержать позицию и прогнозы России по нефтяному рынку.
ТАСС: последние новости
Как Дмитрий Рогозин менял топ-менеджеров предприятий космической отрасли. Досье Минфин доработал законопроект о трех вариантах лимитов в ОСАГО СМИ: побывавшая на Луне Библия выставлена на аукцион в США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом181
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина239
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2913
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение