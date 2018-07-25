Минэнерго все еще намерено создать российский Outlook нефтяного рынка

"Тяжелее всего будет сделать его общепризнанным. Нужна система сбора данных, анализа, большая команда, которая будет отслеживать информацию и ее обновлять. Безусловно, перед нами такая задача стоит. Первые шаги в этом направлении уже сделаны", — сказал он.

Сорокин отметил, что Минэнерго уже ведет диалог о кооперации с партнерами, но не стал уточнять с кем именно. «Это специалисты, которые уже делают такую работу, и представители стран, которые в этом заинтересованы», — заметил он.

"В долгосрочной перспективе это однозначно нужно делать, мы ведь один из крупнейших производителей углеводородов. Возможно, в кооперации с какими-то отечественными и международными партнерами", — добавил он.