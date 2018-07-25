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Оформлять госуслуги в центрах «Мои документы» стало еще проще
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Оформлять госуслуги в центрах «Мои документы» стало еще проще 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Единое комплексное заявление более чем на 100 госуслуг можно теперь подать во всех столичных центрах «Мои Документы».
— Теперь при оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги — остальное сделают сотрудники центров госуслуг, — сообщили в пресс-службе ГБУ МФЦ Москвы. — Это никак не влияет на качество предоставления услуг, однако существенно экономит время жителей.
Получить весь пакет запрашиваемых документов заявитель может одновременно или по отдельности, как только они будут подготовлены.
Также подать документы «одним пакетом» можно в рамках жизненных ситуаций «Я потерял документы», «Я — автомобилист», «Я оплачиваю налоги», «Смена места жительства», «Приобретение жилья», «Рождение ребенка», «Перемена имени», «Многодетная семья», «Оформление наследства».
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