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В Рутульском районе главу сельсовета оштрафовали за игнорирование обращения жителя
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В Рутульском районе главу сельсовета оштрафовали за игнорирование обращения жителя 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Рутульском районе главу сельсовета оштрафовали за игнорирование обращения жителяПрокуратурой Рутульского района была проведена проверка по обращению гражданина о нарушении порядка рассмотрения его обращений руководством администрации сельского совета «Шиназский», сообщили в надзорном органе Дагестана.
Заявитель в начале текущего года обратился в администрацию местности посредством электронного письма, однако, сотрудники муниципалитета на него не отреагировали.
Согласно закону, ответ заявителя должен быть рассмотрен в течение 30 дней и, соответственно, за этот период ответное письмо должно быть ему направлено. Сотрудниками администрации не было рассмотрено своевременно обращение жителя.
В связи с установленным нарушением, руководитель сельсовета обязан выплатить штраф за совершение административного правонарушения предусмотренного статье 5.59 КоАП РФ.
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