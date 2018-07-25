В Рутульском районе главу сельсовета оштрафовали за игнорирование обращения жителя

В Рутульском районе главу сельсовета оштрафовали за игнорирование обращения жителяПрокуратурой Рутульского района была проведена проверка по обращению гражданина о нарушении порядка рассмотрения его обращений руководством администрации сельского совета «Шиназский», сообщили в надзорном органе Дагестана

Заявитель в начале текущего года обратился в администрацию местности посредством электронного письма, однако, сотрудники муниципалитета на него не отреагировали.

Согласно закону, ответ заявителя должен быть рассмотрен в течение 30 дней и, соответственно, за этот период ответное письмо должно быть ему направлено. Сотрудниками администрации не было рассмотрено своевременно обращение жителя.