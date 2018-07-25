В Калуге пропал 72-летний мужчина 

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга» сообщили об исчезновении 72-летнего Николая Сборщикова. Пенсионер ушел из дома еще 19 июля. МС тех пор он не подавал о себе никаких вестей. Мужчина нуждается в медицинской помощи — у него могут быть провалы памяти. Приметы Николая Сборщикова: рост 166 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые с залысиной, глаза зеленые. Был одет: коричневая камуфляжная футболка, темно-синие спортивные штаны, черные туфли. Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.