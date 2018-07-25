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Технопарки поборются за субсидирование
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Технопарки поборются за субсидирование 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Стартовал конкурсный отбор среди технопарков и индустриальных парков, которые претендуют на получение субсидий из бюджета города. Об этом 25 июля рассказали в Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.
Отбор проходит среди организаций, которые реализуют инвестиционные проекты по созданию технопарков или индустриальных парков в Москве. Использовать субсидию можно на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, на создание, модернизацию, ремонт или техническое перевооружение объектов инфраструктуры.
— С 2012 года 99 компаний воспользовались данными программами, что позволило им привлечь 1,6 миллиарда рублей субсидий, — сказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
Чтобы принять участие в конкурсе, организации должны отвечать ряду требований. Например, иметь статус управляющей организации технопарка или индустриального парка, соглашение о реализации инвестиционного проекта, не иметь задолженностей по уплате кредитов и другим. Субсидии предоставляются Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2018–2020 годы. Размер выплаты не может превышать 300 миллионов рублей в год.
Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 16 ноября. Победителей определит Отраслевая комиссия департамента.
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