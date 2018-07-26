Модернизация и переоснащение: как город поможет технопаркам

Москве стартовал конкурс на субсидирование технопарков. Субсидии помогут выплатить проценты по кредитам, которые владельцы технопарков брали на создание, модернизацию, реконструкцию, ремонт или техническое перевооружение предприятий.

«Москва уже несколько лет субсидирует затраты промышленных предприятий, связанные с уплатой процентов по кредитам, займам и частям лизинговых платежей на приобретение производственного оборудования. С 2012 года 99 компаний победили в конкурсах и получили 1,6 миллиарда рублей из бюджета города. Конкурс на получение субсидий — еще один инструмент государственной поддержки организаций, реализующих инвестиционные проекты в промышленности», — рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин

В конкурсе могут принять участие технопарки, которые соответствуют нескольким требованиям: они должны иметь статус управляющей организации технопарка и (или) индустриального парка, а также Cоглашение о реализации инвестиционного проекта, им нужно быть зарегистрированными в Москве и работать на территории столицы. Кроме того, организациям требуется предоставить договор с банком, который подтверждает финансовые вложения в имущество технопарка. У предприятия не должно быть нарушений договорных обязательств с банком и задолженностей по уплате кредитов.

Победителями конкурса станут технопарки с крупнейшей территорией, долгим сроком работы и с наибольшим суммарным объемом инвестиций. При этом ограничений на количество субсидий нет.

Прием заявок на получение субсидий продлится до 16 ноября этого года. Победителей определит отраслевая комиссия Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства до конца текущего года. Более подробную информацию о проведении конкурса можно узнать на сайте.

Столичный Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства предоставляет субсидии технопаркам в рамках программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2018–2020 годы. Размер выплаты определяют исходя из ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на день принятия решения о предоставлении субсидии (при этом она не может превышать 300 миллионов рублей в год для одного предприятия).

Инновации стали драйвером развития экономики Москвы

В Москве работает 40 промышленных комплексов и 33 технопарка. Их резиденты разрабатывают и применяют современные технологии в самых разных областях — от создания транспорта будущего до производства обуви. Например, на территории технопарка «Калибр» работает полигон для испытания беспилотных автомобилей и автобусов. Трасса длиной 400 метров воспроизводит городскую среду: на ней есть автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка и участок с круговым движением. В технопарке «Строгино» разработали инновационный аппарат для лечения ран, который позволяет увеличить скорость заживления в три-четыре раза. А резидент технопарка «Нагатино» создал антивандальное и водоотталкивающее покрытие для мостов, транспорта и жилых домов. Оно защищает от влияния погодных условий, нанесения надписей и рисунков. На поверхности с таким покрытием невозможно, например, наклеить рекламное объявление или нарисовать граффити.

Кроме того, городские меры поддержки технопарков включают льготы по уплате налога на прибыль, земельного налога и налога на имущество, а также уменьшение ставок арендной платы за землю. В результате общая налоговая нагрузка на технопарки ниже по сравнению с обычными предприятиями, причем разница может достигать 25 процентов.