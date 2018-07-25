Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства информирует о начале приема заявок от промышленных организаций на предоставление субсидий

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы информирует о начале отбора заявок организаций, осуществляющих на территории города Москвы деятельность в сфере промышленности на предоставление субсидии из бюджета города Москвы:

— на возмещение части затрат на приобретение отдельных видов оборудования;

— на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) отдельных видов оборудования.

Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 20.04.2012 № 152-ПП «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы организациям, осуществляющим на территории города Москвы деятельность в сфере промышленности» (в редакции постановления от 12.07.2018 № 740-ПП).

Приказ о проведении отбора (от 13.07.2018 г. № П-18-12-148/8), извещение о проведении отбора, формы заявок на предоставление субсидии и постановление Правительства Москвы от 12.07.2018 г. № 740-ПП размещены на официальном сайте Департамента (https://www.mos.ru/dnpp/) в разделе «Документы» — «Приказы и распоряжения Департамента» (https://www.mos.ru/dnpp/documents/prikazy-i-rasporiazheniia-departamenta/view/217289220/).

Прошу Вас дать поручение довести данную информацию до организаций промышленности, расположенных на территории округа.

Прием заявок проводится в период с 27 июля 2018 года

по 29 августа 2018 года включительно.

Контактное лицо от Департамента:

— Бакунова Виктория Владимировна, тел. : 8 (495) 620-20-00, 114-91, e-mail: BakunovaVV@mos.ru;

— Никулушкина Наталья Николаевна, тел. : 8 (495) 620-20-00, 113-85, e-mail: NikulushkinaNN@mos.ru.