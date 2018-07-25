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Правительство России выделит 18 миллиардов рублей на развитие туризма на Кавказе
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Правительство России выделит 18 миллиардов рублей на развитие туризма на Кавказе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Северном Кавказе создадут туристический кластер. Из федерального бюджета выделят на это около 18 миллиардов рублей. Данное распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Мевдевев.
Постановление опубликовали на сайте правительства. В нем говорится, что сумма будет предоставлена акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» в 2018–2021 годах «на капитальные вложения в проектирование и строительство объектов в рамках укрупненного инвестиционного проекта».
Отмечается, что в нынешнем году будет выделено 4,28 миллиарда рублей, а в 2019–2021 годах — по 4,5 миллиарда рублей ежегодно. По документу, средства направят на финансирование строительно-монтажных работ по объектам всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике, проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам ВТРК «Ведучи» в Чеченской Республике и ВТРК «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.
«ФедералПресс» напоминает, что компания «Курорты Северного Кавказа» подозревается в хищении 3,2 миллиона рублей.
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