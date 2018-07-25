Правительство России выделит 18 миллиардов рублей на развитие туризма на Кавказе 

На Северном Кавказе создадут туристический кластер. Из федерального бюджета выделят на это около 18 миллиардов рублей. Данное распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Мевдевев.
Постановление опубликовали на сайте правительства. В нем говорится, что сумма будет предоставлена акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» в 2018–2021 годах «на капитальные вложения в проектирование и строительство объектов в рамках укрупненного инвестиционного проекта».
Отмечается, что в нынешнем году будет выделено 4,28 миллиарда рублей, а в 2019–2021 годах — по 4,5 миллиарда рублей ежегодно. По документу, средства направят на финансирование строительно-монтажных работ по объектам всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике, проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам ВТРК «Ведучи» в Чеченской Республике и ВТРК «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.
«ФедералПресс» напоминает, что компания «Курорты Северного Кавказа» подозревается в хищении 3,2 миллиона рублей.