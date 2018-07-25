На заводе «Цимлянские вина» введена процедура наблюдения 

Решением Арбитражного суда Ростовской области в ОАО «Цимлянские вина» введена процедура наблюдения. Это следует из материалов, опубликованных на официальном портале суда. Иск к производителю подало ООО «Ростовский комбинат шампанских вин», требования которого в размере 1,5 млн руб включены в третью очередь реестра кредиторов. Временным управляющим в «Цимлянских винах» назначен Аркадий Иризов, его отчет будет рассмотрен 15 января следующего года.
Ранее компания уже дважды была на грани банкротства. В частности, в ноябре прошлого года зарегистрированное в Ростовской области ООО «Мариинский спиртзавод» пыталось признать «Цимлянские вина» несостоятельным из-за долга в размере 730 тыс. руб, однако затем компания отказалась от своего иска. Месяц спустя в суд на производителя из-за долга в размере 10,9 млн руб подало ООО «Р-ВИЛНИ», зарегистрированное в Мытищах. Затем заявитель был изменен на АО «Региональная корпорация развития» из-за реализации договора переуступки прав. Тем не менее, в мае 2018 года заявителю было отказано в иске.
ОАО «Цимлянские вина» — один из лидеров алкогольного рынка в РФ, крупнейший производитель более 60 наименований продукции, шампанских и игристых вин. Предприятие и виноградники находятся в районе города Цимлянска, на берегу Цимлянского водохранилища, в старинной зоне донского виноградарства. Всего за время работы завода на всероссийских и международных конкурсах продукция ОАО «Цимлянские вина» удостоена 231 наград, среди которых 19 Гран-При и 88 Золотых медалей.