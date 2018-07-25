«Закроем армированной плёнкой»: власти рассказали, как будут спасать Фабрику-кухню

Временная кровля не спасла памятник от разрушения

До конца 2018 года в здании Фабрики-кухни проведут противоаварийные и консервационные работы. Об этом 63.ru рассказали в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области

— Планируется завершить реставрацию кирпичной кладки, провести усиление простенков и колонн, смонтировать временную стропильную систему и полностью закрыть контур здания армированной плёнкой, — сообщил врио руководителя ведомства Владимир Филипенко. Подрядчика по выполнению противоаварийных работ уже выбрали. Это ООО «Легенда». Остаётся открытым вопрос о новом собственнике здания и его дальнейшем использовании.

Так Фабрика-кухня выглядит сейчас изнутри

На повторную реставрацию памятника архитектуры выделили 400 миллионов рублей из федерального бюджета и 180 миллионов рублей из бюджета Самарской области.

— Сейчас корректируем проектную документацию. Финальную стоимость и сроки окончания ремонтно-реставрационных работ определим после завершения корректировки проекта, — уточнили в региональном госуправлении охраны объектов культурного наследия.

Здание Фабрики-кухни было построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой . Планировочная конфигурация представляет собой скрещение серпа и молота — символ единства рабочих и крестьян. Реставрировать здание начали в 2016 году. Но сроки проведения работ затянулись. Реставрация памятника архитектуры уперлась в технические проблемы.

На памятник без слез не взглянешь