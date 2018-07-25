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Три отчета, налоги, авансы и сбор: дедлайн сегодня
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Три отчета, налоги, авансы и сбор: дедлайн сегодня 

Время бухгалтера 1 час назад
25 июля — последний день, чтобы исполнить следующие обязательства перед государством:
представить декларацию по НДС и уплатить налог в бюджет;
представить в соцстрах форму 4-ФСС;
уплатить авансы по УСН, ЕНВД и ЕСХН;
перечислить торговый сбор;
отчитаться и заплатить акцизы;
рассчитаться с бюджетом за пользование недрами.
Напоминаем, непредставление отчетности чревато финансовыми санкциями от 1000 рублей за форму, а в случае с ФНС еще и заморозкой счетов компании.
Пеня за просрочку платежей в ближайший месяц составит 1/300 ставки рефинансирования за каждый день промедления, далее размер санкций увеличится вдвое.
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