Три отчета, налоги, авансы и сбор: дедлайн сегодня

25 июля — последний день, чтобы исполнить следующие обязательства перед государством:

представить декларацию по НДС и уплатить налог в бюджет;

представить в соцстрах форму 4-ФСС;

уплатить авансы по УСН, ЕНВД и ЕСХН;

перечислить торговый сбор;

отчитаться и заплатить акцизы;

рассчитаться с бюджетом за пользование недрами.

Напоминаем, непредставление отчетности чревато финансовыми санкциями от 1000 рублей за форму, а в случае с ФНС еще и заморозкой счетов компании.

Пеня за просрочку платежей в ближайший месяц составит 1/300 ставки рефинансирования за каждый день промедления, далее размер санкций увеличится вдвое.