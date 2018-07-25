Экс‐солистка Hi‐Fi удивила подписчиков в Instagram

Фотомодель Татьяна Терешина опубликовала на своей странице в Instagram эротичную фотографию, которая привлекла внимание пользователей соцсети. Экс‐солистка Hi‐Fi ждет второго ребенка, но это не мешает ей выглядеть сногсшибательно.

Российская певица отдыхает с дочкой Арис и будущим супругом Олегом, который в день рождения Татьяны Терешиной сделал ей предложение, в Монте-Карло. Об этом сообщил сайт «Дни.ру». Звезда не постеснялась выложить интимный снимок в Сети, после чего ее поклонники рассыпались в комплиментах.

«Потрясающая фотка», «Поздравляю! Вы такая умничка!», «Как Вам идет беременность», «Нет ничего прекраснее женщины, которая ждет малыша», — написали подписчики.

Татьяна Терешина рассказала, что торжественное мероприятие состоится 16 сентября во Дворце бракосочетания № 2 в ТРК VEGAS Крокус Сити, после чего молодожены вместе с приглашенными гостями продолжат веселье в ресторане.