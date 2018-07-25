В областной администрации произошла очередная кадровая перестановка

Заявление об отставке написал председатель КУГИ Алексей Решетов.

Сергей Цивилев. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, председатель комитета по управлению государственным имуществом Алексей Решетов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление удовлетворил врио губернатора Кемеровской области

Алексей Решетов учился в КемГУ на юридическом факультете. С 26 сентября 2011 года он занимал пост председателя комитета по управлению госимуществом Кемеровской области. Временно исполнять его обязанности будет зампредседателя Елена Конюхова.